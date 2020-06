Pescara, Pucciarelli: "Vogliamo risalire la classifica. Personalmente sono pronto a giocare"

vedi letture

L’attaccante del Pescara Manuel Pucciarelli intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato del ritorno in campo e dei problemi fisici ormai alle spalle: “Sono ottimista, io e i miei compagni non vediamo l’ora di giocare e dimostrare il nostro valore. Personalmente ho risolto i problemi che avevo appena arrivato qui, sto bene e voglio farmi trovare pronto al via. Mi manca il ritmo partita, ma credo che dopo questa lunga inattività valga un po' per tutti. - continua Pucciarelli – La classifica non è bellissima, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per risalire e riscattare le ultime giornate giocate in cui non avevamo fatto benissimo. Le porte chiuse? Mi dispiace. È un vero peccato giocare senza i nostri tifosi. Non è la stessa cosa, ma dobbiamo adeguarci”.