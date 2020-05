Pescara, Pucciarelli: "Voglio restare e ripagare la fiducia. Tornerò quello di Empoli"

Intervistato da Rete8 l'attaccante del Pescara Manuel Pucciarelli ha svelato di essere pronto a continuare l'avventura con i biancoazzurri: “Se si tornerà in campo spero di poter ripagare la fiducia di questo club. Sono arrivato a gennaio convinto che fosse la scelta giusta e spero di avere un anno intero per dimostrare il mio valore alla piazza, sono prontissimo a restare qui. - continua Pucciarelli come riporta Tuttopescaracalcio.it - Sono certo che tornerò quello che avete visto a Empoli, a Verona ho vissuto due anni non felicissimi per molti motivi, ma tornerò ancora più forte e se il campionato dovesse ripartire sarei pronto a giocare. Quando ci siamo fermati già facevo qualcosa, manca a tutti un po' di condizione perché lavorare a casa è molto differente dal campo”.