Pescara, qualcosa si muove per Bjarnason. Ma c'è lo scoglio ingaggio

Il Pescara non molla l’idea di riportare in Abruzzo il centrocampista Birkir Bjarnason, svincolato dopo l’esperienza inglese con l’Aston Villa, nonostante le difficoltà – sopratutto a livello economico – siano evidenti con l’agente del giocatore Solbakken che punta a un altro ingaggio importante per il suo assistito. Ingaggio che il Pescara non può permettersi arrivando al massimo a offrire all’islandese un biennale da 250mila euro più bonus con lo scatto in avanti in caso di promozione in Serie A. Lo riporta Il Messaggero spiegando che nei giorni scorsi c’è stato un contatto fra Sebastiani e l’agente di Bjarnason.