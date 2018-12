© foto di Federico Gaetano

Il Pescara continua a spingere sull’acceleratore per portare in Abruzzo l’attaccante Alessandro Rossi della Lazio, giocatore già cercato in estate. Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it il classe ‘97 dovrebbe rinnovare di un anno il contratto in scadenza nel 2021 e poi essere ceduto in prestito secco al club abruzzese che riceverebbe un premio di valorizzazione dal club biancoceleste. Un affare che sarebbe in dirittura d’arrivo.