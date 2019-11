© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Spazio al momento del Pescara sulle pagine interne de Il Centro alla vigilia di uno dei momenti cruciali della stagione con in poco più di un mese le sfide contro quattro big come Empoli, Cremonese, Perugia e Frosinone che potranno dire di più sugli obiettivi e le ambizioni degli abruzzesi. Si inizia il nove novembre contro i toscani in trasferta, poi il 22 c’è la sfida interna contro i grigiorossi a cui farà seguito l’1 dicembre quella in casa del Perugia. Seguono Venezia, sulla carta la più semplice, in casa e infine la trasferta di Frosinone a metà dicembre.