© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara si gode il momento, ma senza perdere di vista gennaio quando riaprirà il mercato e il club è determinato a rinforzare la rosa con almeno una punta. I nomi sul taccuino della dirigenza sono quattro e tutti già circolati nei mesi passati: si va da Federico Melchiorri del Perugia, sarebbe un grande ritorno e probabilmente è la pista più percorribile, fino a Mattia Sprocati del Parma, club con cui i rapporti sono ottimi, passando per i soliti Gabriele Moncini della SPAL e Andrea La Mantia del Lecce che sarebbero i due più abbordabili a livello economico anche se al momento appare difficile che possano scendere di categoria e al momento non risultano – come riferisce Pescarasport24.it - approcci coi rispettivi club in vista di gennaio.