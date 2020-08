Pescara, rebus panchina: spunta anche l'ipotesi Vincenzo Vivarini

Continua a rimanere vivo il rebus panchina in casa Pescara. Con Massimo Oddo che appare sempre più vicino al ritorno all'Adriatico i rumors su possibili altri candidati non accennano a diminuire. Anzi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre ai già noti Fabio Pecchia, Luigi Di Biagio e l'uscente Andrea Sottil, in lizza per il Delfino ci sarebbe anche Vincenzo Vivarini, allenatore fresco di separazione con il Bari.