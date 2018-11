Pescara, Repetto: "Al 70% faremo i play off. Pillon? Ha grandi meriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il responsabile dell'area tecnica del Pescara Giorgio Repetto ha parlato a 360 gradi della stagione e del futuro del club dalle colonne de Il Centro: “Il campionato è molto equilibrato, sarà battaglia fino alla fine. Secondo me solo il Palermo si staccherà e farà campionato a sé mentre le altre lotteranno per play off e secondo posto. La quota promozione sarà fra i 67 e i 70 punti e se continuiamo con la nostra media è chiaro che andremo in Serie A, ma la concorrenza è agguerrita e non sarà affatto facile, ci piacerebbe chiudere il girone d'andata a quota 31 punti. Non so quante possibilità di promozione diretta abbiamo, ma al 70% saremo ai play off. - continua Repetto parlando di Pillon – Il mister l'anno scorso è stato determinante per la salvezza e in questa stagione ha costruito una squadra che lotta e non si arrende mai, oltre ad aver fatto esprimere al meglio alcuni calciatori come Gravillon e Machin per fare un esempio. Rinnovo? Nel contratto c'è un'opzione da esercitare entro febbraio e credo che se continua così sarà difficile non prolungare il rapporto”.