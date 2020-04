Pescara, Repetto: "Dopo il Coronavirus serviranno 3/4 anni per tornare alla normalità"

Intervista alle colonne de Il Messaggero nella sua edizione dedicata all’Abruzzo per il dg del Pescara Mauro Repetto. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni sulle prospettive future del mondo del calcio dopo che, a suo dire, la ripresa della stagione in corso sarà possibile grazie ai protocolli sanitari studiati dalla FIGC: “Nel medio e lungo termine una società come la nostra, avendo in questo periodo perso molto in termini economici, dovrà ridimensionare le spese. Un problema che riguarda tutti, ma in particolare una realtà come la nostra. Una perdita di 4-5 milioni di entrate non sarebbe facile da recuperare. Ci vorranno almeno tre, quattro anni. Spero che i presidenti e le società prendano atto che in qualsiasi momento può succedere qualcosa di non preventivabile. Tante cose andranno ridimensionate. La figura del procuratore dovrà essere rivista: nati per tutelare gli interessi dei calciatori, oggi sono pagati dalle società. Sarà importante per i club imporsi un ritorno al passato: gli agenti vengano pagati dai calciatori, come dovrebbe essere di prassi. Spero in un ritorno alla normalità, ma dipenderà dalle società”.