Pescara, Repetto: “Pillon super. Per il post mi piace Zauri”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Il Centro del direttore sportivo del Pescara Giorgio Repetto che ha parlato dell’addio di Bepi Pillon, elogiandolo, e della sua sostituzione con Luciano Zauri in pole: “Bepi ha fatto grandi cose, la stagione appena conclusa per me è da 8 in pagella. Era molto legato alla squadra tanto che quando ha salutato è scoppiato in lacrime. Chi al suo posto? A me piace Zauli che sarebbe il quarto allenatore promosso dalla Primavera dopo Oddo, Bucchi e Di Francesco. Vista com’è andata coi precedenti direi che porta anche bene. - continua Repetto parlando poi della costruzione della squadra – Di certo bisognerà ringiovanire la rosa se sarà lui l’allenatore, servono almeno sette acquisti con un’attenzione importante sullo scouting. Brugman? Merita la Serie A, ma spero che rimanga con noi”.