Pescara, Repetto: "Ripartenza molto difficile. Affronteremo tre ottime squadre"

Il direttore sportivo del Pescara Giorgio Repetto dalle colonne de Il Messaggero ha parlato della ripartenza della Serie B dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus: “Partiamo in una situazione complicata, ma lo sarà per tutti perché non era mai accaduto prima un periodo simile. Bisognerà vedere come reagiranno le squadre ferme da tre mesi. Noi siamo attesi da due partite molto complicate come quelle contro Juve Stabia e Pisa, due avversarie molto dinamiche e aggressive, difficili da affrontare. - continua Repetto – E poi avremo l'Empoli in un turno infrasettimanale a soli dieci giorni dal via. Si tratta di una squadra che ha un ottimo allenatore come Marino e che come organico se non è la più forte del campionato ci va davvero vicino”.