© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da Rete 8 il direttore dell’area tecnica del Pescara Giorgio Repetto ha affrontato anche il tema del proprio futuro: “Ho un contratto e rimango qui, penso però che sia tempo da parte della società di stabilire cosa fare per il futuro, con chi e come. È importante mettere le basi sapendo quali sono i ruoli e chi deve fare cose per evitare sovrapposizioni. - continua Repetto come riporta Pescarasport24.it - Io sono direttore dell’area tecnica e prima avevo più manovra sul mercato, mentre quest’anno mi è stato chiesto qualche consiglio all’inizio. Ho capito che il mio ruolo è stare vicino a tecnico e squadra e questo sto facendo. Se poi mi chiederanno di interessarmi anche alla formazione lo farò, ma per ora ho questo ruolo e mi piace”.