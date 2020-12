Pescara, rinforzi a gennaio per difesa e attacco: le idee del Delfino per il mercato

Pescara che vuole uscire dall'attuale zona complicata di classifica anche attraverso il mercato. Per questo motivi, stando a TuttoPescaraCalcio, il presidente Daniele Sebastiani sarebbe pronto a mettere a disposizione di Roberto Breda già a gennaio. La dirigenza del Delfino pare, infatti, aver messo nel mirino Fabio Ceravolo e Daniel Ciofani della Cremonese come elemento di esperienza per l'attacco, un elemento più giovane come Roberto Piccoli dello Spezia e un tassello in più per la difesa come Matteo Piacentini in scadenza di contratto a giugno col Teramo.