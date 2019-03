© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Ripresa degli allenamenti per il Pescara di mister Giuseooe Pillon al DelfinoTrainingCenter di Cttà Sant’Angelo.

Lavoro di attivazione aerobico e scarico per chi sceso in campo, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Percorso differenziato e terapie per Hugo Campagnaro, Gaston Brugman e Franck Kanoutè. Fuori Giuseppe Scalera che ha subito un intervento al legamento crociato.

Domani prevista seduta di allenamento pomeridiana sul campo centrale del #DelfinoTrainingCenter.