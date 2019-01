© foto di Federico Gaetano

Oramai dai giorni il nome di Alessandro Rossi, giovane attaccante della Lazio, viene etichettato come un rinforzo già sicuro per il Pescara in vista della seconda parte di stagione. Cosa manca allora per l'ufficialità del trasferimento? Secondo quanto riportato da Il Messaggero prima della partenza per l'abruzzo il giocatore di 22 anni attende di mettere nero su bianco il rinnovo di contratto con il club del presidente Claudio Lotito.