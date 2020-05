Pescara, sabato i test per la prima squadra. Lunedì la ripresa degli allenamenti collettivi

vedi letture

Sono fissati per sabato gli esami per giocatori e staff in casa Pescara necessari per la ripresa. A riportare la notizia è Il Messaggero oggi in edicola che parla di un via alle sedute collettive, qualora i risultati siano sperati, già per la giornata di lunedì.