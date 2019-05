Pescara-Salernitana, i 22 convocati di Menichini: fuori Bernardini

Leonardo Menichini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Leonardo Menichini ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pescara e Salernitana. Balza all'occhio il recupero del difensore Raffaele Schiavi, dai più dato come sicuro indisponibile. Per fortuna il capitano ci sarà e metterà a disposizione del gruppo la sua carica agonistica pur essendo tra gli indiziati per la panchina. Non ci saranno, invece, Bernardini, Perticone, Di Gennaro, Vuletich, Volpicelli e Minala. Ancora oggi il trainer toscano ha insistito con il 4-2-3-1, provando Casasola e Lopez esterni, Migliorini e Gigliotti al centro, Odjer e Di Tacchio davanti alla difesa a copertura di Andrè Anderson, Jallow e Orlando, mentre Milan Djuric potrebbe essere il terminale offensivo.

Portieri: Micai, Russo, Vannucchi;

Difensori: Casasola, Gigliotti, Lopez, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi;

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Odjer;

Attaccanti: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina.