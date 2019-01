© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Pescara continua a monitorare il mercato alla ricerca di una punta per potenziare un reparto che potrebbe perdere Cocco e Monachello. Se l’obiettivo numero uno sembra essere sempre Marcello Trotta, che ha però richieste dalla Serie A, nelle ultime ore sarebbero in salita le quotazioni di Lamin Jallow che potrebbe lasciare la Salernitana in questa finestra di mercato. Il giocatore, di proprietà del Chievo, è un profilo molto gradito al tecnico Pillon. Lo riporta Pescarasport24.it.