Pescara, salta Cacciatore. L'agente: "Nessun problema fisico, si allena da un mese e mezzo"

Fabrizio Cacciatore non sarà un giocatore del Pescara. L'ex Cagliari, svincolato dopo l'avventura con i sardi, sembrava ad un passo dalla formazione abruzzese, ma l'affare è saltato all'ultimo minuto, come spiega l'agente Donato Di Campi a gianlucadimarzio.com: "Il ragazzo è in ottima forma. Si allena da un mese e mezzo. Non ha alcun problema fisico. E in ogni caso è impossibile avere dubbi su quest’aspetto prima delle visite mediche. Che Fabrizio avrebbe dovuto svolgere in giornata, ma che non ha assolutamente effettuato”.

Il giocatore era in città da qualche giorno, ma una telefonata del ds del Pescara Bocchetti a Di Campli ha bloccato tutto: “Ci hanno detto di non partire. È un peccato, perché il giocatore stava bene e aveva voglia di mettersi subito in gioco”.