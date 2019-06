© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pescara molto attivo sul mercato in entrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club del presidente Daniele Sebastiani nelle prossime ore definire una serie di operazioni con tre club di Serie A: Napoli, Atalanta e Parma.

Dagli azzurri sono in arrivo Luca Palmiero e Gennaro Tutino che lo scorso anno erano a Cosenza, assieme a Gianluca Gaetano, mentre gli orobici gireranno in prestito Andrea Colpani assieme a Filippo Melegoni, per il quale verrà rinnovato il prestito. Infine dai ducali sono in arrivo Christian Galano, Alessio Da Cruz e Luca Siligardi.