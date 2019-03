© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A Dazn, al termine del match contro il Cosenza, interviene il difensore del Pescara, Gennaro Scognamiglio. Queste le sue parole: "Era una partita tosta, lo sapevamo. Non siamo andati ad oltre alla buona prestazione, bisogna dare di più. Un punto che smuove la classifica, ma non manca. Ci vuole più cattiveria, voglia di vincere. Pillon aveva chiesto di giocare come la Juventus con l'Atletico, ma non ce l'abbiamo fatta. Già tre reti? Beh, fa piacere quando fa gol, ma sono più per i tre punti e non fare gol che invece il contrario".