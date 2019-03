Pescara, Scognamiglio: "Cambiamo atteggiamento in trasferta"

Fonte: tuttopescaracalcio.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Gennaro Scognamiglio ha commentato la sconfitta contro il Cittadella nella mixed zone del Tombolato: "Sicuramente dopo aver subito il primo gol abbiamo cercato di reagire, avevamo pareggiato, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe e l'episodio era dubbio, l'arbitro poteva fischiare fallo. Non siamo riusciti a reagire commettendo degli errori, e quando sbagli cosi vieni castigato".

Troppi giocatori sotto tono: "Eravamo partiti anche bene con l'occasione di Mancuso ad inizio gara. Abbiamo dimostrato di essere in partita, poi quando sbagli si va in difficoltà. Ci è dispiaciuto perchè volevamo dare continuità alla vittoria con lo Spezia, ora ci rimbocchiamo le maniche".

Tanti gol presi da palla inattiva: "I dettagli fanno la differenza, concentrazione e attenzione in meno le abbiamo pagate care. Poi il secondo gol non c'era, non è un alibi anche se era fallo. Guardiamo avanti, dobbiamo ripartire subito".

Pescara che ha perso tutti gli scontri diretti in trasferta: "Dobbiamo capire che quando andiamo fuori casa dobbiamo fare qualcosa in più. Lavoriamo anche per questo".