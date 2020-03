Pescara, Scognamiglio: "Dobbiamo annullare tutto e ricominciare l'anno prossimo"

Gennaro Scognamiglio, difensore del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Delfino. Le sue parole sono state riprese quest’oggi da Il Messaggero: “La mia idea, oggi, è che si dovrebbe annullare tutto e ricominciare l'anno prossimo. Se tra un mese la situazione dovesse cambiare, potremmo adottare soluzioni diverse, ma non si può prevedere il futuro. Noi giocatori siamo sempre pronti a tornare in campo, però, in questa situazione sentir parlare di campionato è inverosimile. Capisco che ci siano di mezzo tanti fattori da considerare e che non sia facile gestire la situazione, ma ci sono in ballo vite umane e tanta gente che soffre e muore per colpa di questo virus: come si può parlare di campionato?”