© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ha parlato così Gennaro Scognamiglio, difensore centrale del Pescara, ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Palermo. "Era importante vincere per dare una svolta a questo momento negativo visto che venivamo da una brutta sconfitta a Lecce. Non era facile battere il Palermo, l'abbiamo riacciuffata ed è stata una bella gara a cui tenevamo molto. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati, nella ripresa il mister ci ha detto di continuare a fare il nostro gioco. Sicuramente possiamo lottare per qualcosa di importante. Se i miei gol portano punti voglio farne più possibili. Ci siamo guardati negli occhi e quando andiamo in campo, testa bassa e pedalare. I tifosi ci hanno dato una grande spinta".