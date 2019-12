Pescara, Scognamiglio: "Possiamo ancora dire la nostra in campionato"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dalle colonne del Corriere dello Sport, a fare il punto della situazione in casa Pescara circa il momento del Delfino, è il difensore Gennaro Scognamiglio. Che dopo un'analisi del momento della sua squadra, passa ad analizzare il campionato, con mister Zauri che predica ancora per l'obiettivo salvezza e patron Sebastiani che guarda già oltre: "Hanno ragione entrambi, nel senso che il Pescara è effettivamente una squadra forte, però non è sbagliato ragionare per step e il primo mattoncino deve essere raggiungere la quota-salvezza. Inoltre, non dimentichiamo di essere stati falcidiati dagli infortuni. Ad esempio, Tumminello era partito fortissimo e senza la rottura del crociato quest’anno avrebbe fatto 20 gol, ma anche le assenze di Balzano, Fiorillo e altri hanno inciso. In ogni caso possiamo ancora dire la nostra in questo campionato. Benevento in fuga? Credo di sì, è una squadra solida che subisce poco, potrebbe anche vincerlo a mani basse».