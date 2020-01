© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara per regalare a Luciano Zauri l’attaccante Federico Melchiorri sarebbe pronto a sacrificare il centrale Gennaro Scognamiglio. Il difensore infatti è uno degli obiettivi prioritari di Cosmi, che lo ha allenato a Trapani, per la propria difesa. Prima però, come riporta Il Messaggero, il club abruzzese deve però trovare un sostituto in difesa – difficile arrivare a Gabbia del Milan, restano vive le piste che portano a Pirola dell’Inter e Muratore della Juventus – prima di dare il via libera all’addio dell’esperto difensore.