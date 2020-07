Pescara, Scognamiglio: "Vincendo a Trapani potremmo ipotecare la salvezza"

Una sfida da ex, quella di venerdì, per il difensore del Pescara Gennaro Scognamiglio, che tornerà a Trapani in un contesto sicuramente particolare: nella stagione 2015-2016 era uno dei pilastri del Trapani di Serse Cosmi, che mancò la Serie A... proprio a favore del Pescara.

Storia vecchia, indubbiamente, e ora testa rivolta al presente, perché per il Delfino la gara può valere la salvezza, come ha ricordato il calciatore dalle colonne del Corriere dello Sport: "Ci servono due vittorie per evitare i play out e salvarci. Ci aspettavamo un finale di stagione diverso e un altro rendimento dopo la vittoria con la Juve Stabia, ma ora pensiamo a questa gara, perché vincendo a Trapani metteremmo una seria ipoteca sulla salvezza".