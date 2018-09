Pescara, Sebastiani: "Abbiamo i migliori giovani della B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buon avvio per il Pescara, che dopo il pareggio a Cremona ha battuto in casa il Livorno. Ne ha parlato, come riporta tuttopescaracalcio.com, il presidente abruzzese Daniele Sebastiani: "Abbiamo iniziato con il piede giusto questa stagione, voglio sottolineare le ottime prestazioni dei giovani che abbiamo in organico, probabilmente i migliori di tutta la B. Poche squadre possono contare su Antonucci, Capone, Gravillon e Melegoni che all'esordio è sembrato un veterano. Kastrati ha fatto bene, ma in settimana prenderemo un portiere svincolato da affiancare a lui e Fiorillo. Il pubblico? Bene, per la prima volta non ho sentito cori contro di me dalla Curva".