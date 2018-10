Pescara, Sebastiani: "Abbiamo rispettato le regole. Non stiamo più zitti"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com sul caos vigente fra Serie B e Serie C: "Premetto che la Lega B non è mai stata unita come lo è in questo momento e ci sentiamo quelli danneggiati da questa situazione dal momento che noi abbiamo rispettato le regole, abbiamo fatto quanto ci è stato detto dalla Federazione e oggi ci vengono a dire che non va bene. Se non avessimo cominciato il campionato, dietro autorizzazione della FIGC è bene ricordarlo, oggi saremmo come la Serie C! E poi voglio anche dire che i ripescaggi non sono un diritto. Le uniche squadre aventi davvero il diritto di partecipare alla Serie B sono le diciannove presenti. Il resto sono solo chiacchiere. Il ritorno a 22? responsabili risponderanno dei danni che ci verranno arrecati perché, ripeto, i danneggiati siamo noi che abbiamo rispettato le regole e oggi ci troviamo in questa situazione! Fino ad oggi siamo stati in silenzio, ci hanno attaccato da tutte le parti. Ora basta! Ora non stiamo più zitti! Queste diciannove squadre sono le uniche che hanno diritto di giocare il campionato di Serie B. Ma poi ancora oggi non sono stati stabiliti i criteri per eventuali ripescaggi, vi immaginate che casino? L'Entella chiede la riammissione ma se riscrivi la classifica dovrebbe rigiocarsi il playout con il Novara che altrimenti si opporrebbe. Cioè è una cosa fuori normale!"