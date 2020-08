Pescara, Sebastiani: "Accordo biennale per Oddo: scelto perché crediamo in lui"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ai microfoni di rete8.it ha parlato della scelta di Oddo per la panchina: “Abbiamo scelto Massimo perché crediamo in lui e non per amicizia. Accordo biennale. A Perugia pensano male? Sinceramente non capisco perché. In campo vanno i giocatori. Iemmello? Aveva fatto 9/9 ai rigori in campionato. Se magari non lo avesse tirato ci sarebbero state altre critiche. Ora il mercato. Tutino? Ho parlato con il procuratore ma non voglio soffermarmi sui nomi. Faremo una bella squadra”.