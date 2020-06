Pescara, Sebastiani: "Allontaniamoci dalle zone basse. Con 30 punti in palio tutto è possibile"

In un'intervista televisiva, riportata da Tuttopescaracalcio.com, il presidente Daniele Sebastiani ha parlato della ripresa del campionato e della questione stipendi ancora non definita: “Il nostro obiettivo è fare il massimo in queste dieci partite, prima ci allontaniamo dalla zone basse che è ad appena tre punti, ma essendocene 30 a disposizione tutto può succedere. Andremo in campo sempre per cercare di vincere e credo che il 20 giugno saremo tutti pronti per scendere in campo. Stipendi? Stiamo ragionando coi giocatori che oggi ci daranno una mano, ma poi potranno recuperare tutto se anche noi riusciremo ad avere gli introiti andati perduti. - conclude Sebastiani – Tifosi?La loro assenza è un peccato, sono il sale di questo sport e senza loro le partite perdono di valore. Speriamo di poter tornare a vedere presto la gente sugli spalti”.