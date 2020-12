Pescara, Sebastiani: "Ceter di ritorno al Cagliari? Se mi danno Pavoletti va bene"

vedi letture

Dopo il prezioso pari contro il Brescia, in casa Pescara è patron Daniele Sebastiani a fare il punto della situazione: "Sono contento per la prestazione, anche oggi (ieri, ndr) abbiamo giocato bene, al netto poi di qualche errore arbitrale che ci ha condannati, ma gli arbitri sono umani, possono sbagliare anche loro e non dobbiamo appigliarci a questo: siamo sulla strada giusta per uscire da una certa situazione, la squadra sta bene e si vede, io anche sul vantaggio del Brescia ero molto tranquillo. Stiamo lavorando, compatibilmente alle tante gare ravvicinate, ci siamo ripresi anche fisicamente e stiamo giocando un calcio efficace che porta punti, quelli che ci servono: non siamo una corazzata, ma nemmeno una rosa che deve stare dove è adesso".

Sulle parole di mister Roberto Breda, che vede la gara di Chiavari come match spartiacque: "Ha ragione il mister. E' una gara difficile, neppure l'Entella merita la classifica che ha, è come se incontrassimo la prima in classifica. Giocando però in questo modo possiamo fare un risultato positivo, sarebbe invece un errore pensare di andare in Liguria a giocare contro l'ultima della classifica".

Una nota va poi al mercato: "Finiamo intanto al meglio queste gare, Bocchetti e Repetto stanno però già lavorando, ma parleremo anche con il mister, che dovrà darci indicazioni: poi i nomi ce li mettiamo noi, ma prenderemo giocatori funzionali. La mia presenza alla gara del Benevento? Semplice amicizia con Vigorito, non volevo neppure andare perché stanno andando bene e io avevo paura di portare sfortuna, ma dato il risultato posso tornarci (ride, ndr). Ceter torna al Cagliari? Se i sardi mi danno Pavoletti va bene. Innesti in mezzo? Dobbiamo recuperare Busellato, gli altri fanno tutti al nostro caso. L'importante è non aspettare tempi lunghi, per l'attaccante non aspetteremo la fine del mercato: ma su Dionisi non c'è nulla".