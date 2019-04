Fonte: www.pescaracalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Il Presidente Daniele Sebastiani, a seguito dei gravi fatti accaduti prima della partita di campionato Lecce vs Pescara che hanno visto coinvolti i tifosi BiancAzzurri, ha chiesto spiegazioni su quanto accaduto alla questura di Lecce poichè non presente per sopraggiunti impegni di lavoro. Il presidente e la società tutta ribadiscono che tali atti non dovrebbero assolutamente verificarsi soprattutto per una partita di calcio, condannandoli e ribadendo vicinanza ai sostenitori rimasti coinvolti negli incidenti.