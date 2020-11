Pescara, Sebastiani chiude agli svincolati: "Non servono, aspettiamo gennaio"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha spiegato che il club non ricorrerà agli svincolati per rinforzare la rosa dopo gli infortuni di Asencio e Ceter in attacco: “Asencio ha preso un bel calcio sul flessore e si è fatto male. Le sensazioni non sono belle, ha sentito un forte dolore, ma spero che il danno non sia grave. Ceter tra dieci giorni potrebbe essere disponibile. Svincolati? Non serve a nulla, a questo punto, prendere un giocatore fermo da mesi. Aspettiamo la riapertura del mercato e, se dovessimo aver bisogno, ci muoveremo. - continua Sebastiani come riporta Tuttopescaracalcio.com parlando poi della possibile cessione del club – Non ci sono novità e nemmeno me le aspetto. Sono qui e quando ci sarà la possibilità quello che bisogna fare e non mi riferisco solo a Pavanati, ma anche ad altri possibili acquirenti. Non ho fretta”.