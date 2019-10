Pescara, Sebastiani: "Chochev sarà il nostro grande rinforzo di gennaio"

Intervistato da Il Messaggero il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della situazione in casa abruzzese, di Luciano Zauri e del mercato di gennaio: “Il mister non è a rischio, lo abbiamo scelto tutti assieme e difendiamo la nostra scelta. L’unica cosa che non mi piace è che dica che l’obiettivo è la salvezza, non sono d’accordo e gliel’ho detto. Siamo appena all’ottava giornata ed è presto per parlare di obiettivi. Per il resto sono arrabbiato il giusto e un po' deluso perché in questo campionato bisogna lottare in ogni partita, e finora questa caratteristica l'ho vista poco dal Pescara. - continua Sebastiani – Mercato? Analizziamo sempre quello che potrebbe servire. A gennaio rientreranno dei giocatori che adesso sono indisponibili e la rosa si amplierà con qualcuno che sarà ceduto per andare a giocare. Melegoni nei prossimi giorni inizierà a lavorare qui, mentre Chochev sarà il nostro grande rinforzo per il girone di ritorno”.