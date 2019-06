Pescara, Sebastiani: "Cisco è nostro. Galano? Chiusura a breve"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a TV6 facendo il punto sul mercato e annunciando l’arrivo di Andrea Cisco: “L’operazione è impostata da settimane e sarà un nostro giocatore. - continua Sebastiani – Per Kanoutè al Parma ci vorrà del tempo, ma il mercato è appena iniziato e non c’è fretta. Nei prossimi giorni dovremmo riuscire a chiudere per Galano, un giocatore che ci interessa. Brugman? Io di maxi offerte non ne ho viste, se arriveranno le valuteremo con il giocatore”.