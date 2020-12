Pescara, Sebastiani: "Davanti siamo corti, a gennaio prenderemo due attaccanti"

Daniele Sebastiani, intervenuto ai microfoni di Rete8, si proietta sul mercato di gennaio, confermando che il Delfino cercherà rinforzi in attacco: "Davanti siamo corti. A gennaio un attaccante esperto e una punta giovane. A Oddo sono legatissimo. Per me una doppia sconfitta. Breda non vende fumo”.