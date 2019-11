Pescara, Sebastiani: "Di giocatori come Borrelli ce ne sono pochi..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rai Sport per parlare del momento della sua formazione. “A inizio stagione ognuno si fa la sua idea sulla squadra, ma noi sappiamo di aver costruito un buon team. Zauri è un buon tecnico e lo conosciamo bene. Il Pescara non ha solo i giovani come Borrelli, nell’ultima gara con il Pisa avevamo 8/11 tra ’99 e ‘2000. Abbiamo un buon settore giovanile: Borrelli è un giocatore e forte e non credo che ci siano tanti giocatori così forti. Ha dimostrato di poterci stare a questi livelli”.