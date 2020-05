Pescara, Sebastiani: "Disposti altri sacrifici economici per di far ripartire il torneo"

Sulle colonne del Corriere dello Sport, troviamo alcune dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani: "È evidente che c'è la volontà da parte di tutti di ricominciare a giocare. Siamo disposti a sopportare come società anche ulteriori sacrifici economici per far ripartire il torneo, per far si che i risultati arrivino dal campo e sul campo, ma per la serie B non è però assolutamente facile perché parliamo di un protocollo stringente e che richiede molti sacrifici da tutti i punti di vista. Si sta valutando poi se eventuali positivi dovranno andare in quarantena da soli o no. Ma poi dobbiamo augurarci che nel momento che ricominciano gli allenamenti collettivi non ci siano positivi perché poi a quel punto, sarebbe veramente un disastro".