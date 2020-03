Pescara, Sebastiani: "Escludo il ritorno di Leone. Non pensiamo a Gallo"

vedi letture

"I nostri direttori sono Repetto e Bocchetti, Leone è un caro amico ma non tornerà a Pescara nel modo più assoluto. E non pensiamo a Gallo o ad altri allenatori". Daniele Sebastiani ha messo a tacere dalle colonne de Il Messaggero le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in merito ai possibili nuovi scenari futuri nei quadri dirigenziali e tecnici del Pescara. I rumors erano partiti da Terni e volevano Luca Leone, attuale direttore sportivo rossoverde, tornare in biancazzurro assieme all’attuale tecnico delle Fere, Fabio Gallo.