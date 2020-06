Pescara, Sebastiani: "Forse già dalla prossima in casa vedremo il pubblico sugli spalti"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato dopo il pareggio contro l’Empoli di ieri sera: “Si tratta di un punto utile, perdere sarebbe stata una beffa come successo a Pisa. Abbiamo avuto parecchie palle gol e ai punti avremmo meritato anche più di un punto. - continua Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - Abbiamo fatto bene sia con il 4-3-3 finale che con il 4-4-2 iniziale, forse un po' meglio nell'ultima parte. Tifosi allo stadio? Forse dalla prossima partita in casa rivedremo il pubblico, qualcosa potrebbe cambiare dato che riaprono i cinema e i teatri. Con tutte le precauzioni e i controlli del caso, ma per gli abbonati credo si possa ragionare in tal senso. Si sta lavorando per questo in maniera concreta”.