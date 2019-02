Pescara, Sebastiani: "Fosse stato per me non avrei mai ceduto Benali"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a Il Corriere dello Sport analizzando il momento in casa abruzzese: “La squadra secondo me non aveva fatto male neanche contro il Brescia, aveva reagito e mostrato di essere viva. Dopo Livorno invece ero contrariato perché era stata una prova deludente, a Foggia poi la squadra ha fornito risposte importanti e questo mi ha soddisfatto al di là di moduli, numeri e piano B, perché ho visto l’atteggiamento giusto. La vittoria arriverà perché i ragazzi stanno facendo bene. - continua Sebastiani parlando del Crotone – Stroppa è un tecnico bravo e preparato che farà bene anche in futuro, è solo un po' sottovalutato, ma ha qualità che non si discutono. Benali? Se fosse stato per me non sarebbe andato mai via, è stato costretto a lasciarci perché o non giocava o giocava in un modulo non adatto. Ripeto fosse stato per me sarebbe ancora dei nostri”.