Pescara, Sebastiani: "Iemmello? Non ce lo possiamo permettere"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato al Messaggero le ultime voci di mercato: “Brugman oggi ambisce a qualcosa di meglio di Pescara per andare via. Il Benevento ha una società importante e un programma ambizioso per i prossimi anni, ma dai campani non mi è stato chiesto. Con Vigorito ci siamo visti in amicizia, ho visitato il suo centro a Napoli. Non abbiamo parlato di giocatori. Iemmello? Per doti tecniche lo vorrebbero tutti in B, ma ha costi importanti che il Pescara non può permettersi. Non si sta lavorando a incastrare Brugman e l’attaccante”.