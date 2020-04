Pescara, Sebastiani: "Il governo non è favorevole alla ripresa dei campionati"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è stato intervistato da Il Centro: "Che il governo non sia favorevole alla ripresa dei campionati credo che non sia un segreto. Sono loro che hanno deciso il blocco e loro prenderanno anche altre decisioni sul futuro. Se non si riparte, le nostre azioni saranno le conseguenze alle loro decisioni. Da parte nostra diciamo che il calcio non è finito e se possiamo riprendere il campionato, sempre con la massima sicurezza, lo faremo. Il protocollo è completo, fatto per bene e molto stringente. Ora bisognerà capire perché al Governo non vada bene. Nei prossimi giorni il Comitato scientifico dovrà far sapere alla Figc come modificarlo per migliorarlo. Se poi il protocollo deve diventare lo strumento per non farci giocare ne prenderemo atto".