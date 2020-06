Pescara, Sebastiani incontra il sindaco per il restyling dello stadio Adriatico

vedi letture

Non c’è solo il ritorno in campo al centro delle attenzioni del Pescara. Il Delfino, come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna dedicata all’Abruzzo, ieri si è incontrato con il sindaco della città Carlo Masci per parlare della riqualificazione dello stadio ‘Adriatico’. Presente all’incontro anche il numero uno del club Daniele Sebastiani. Masci ha poi dichiarato: “Abbiamo affrontato la questione riqualificazione dello stadio partendo dalla tutela del progetto complessivo. Con Sebastiani siamo d'accordo per girare le prime suggestioni sul progetto, chiamiamole così, all'architetto Pezzi, che si sarebbe preoccupato di un ulteriore incontro con la responsabile regionale, la dottoressa Mencarelli, con io ho già parlato. Ci sono caratteristiche da tutelare e per questo si preoccuperà proprio la soprintendenza di dare le indicazioni. Ma in Italia ci sono stadi anche più antichi dell'Adriatico che, proprio grazie alla collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, hanno potuto fare ammodernamenti e restyling”.