Pescara, Sebastiani: "La B a 19 è un primo passo verso la riforma"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di un'intervista rilasciata a TV6, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani si è soffermato sulla Serie B: "La B a 19 è un primo passo verso quella riforma che tutti sventolano - riporta Tuttopescaracalcio.com - ma poi nessuno vuole fare. Si continua a voler tenere la Lega Pro a 60 squadre, ma secondo noi bisognerà andare verso la riduzione delle squadre per garantire sostenibilità ai club per evitare situazioni come quelle di quest'estate, che non fanno bene al calcio e va anche contro l'interesse dei giocatori, perché le società falliscono si sta difendendo un posto di lavoro che non esiste. Ridurre i club in tutte le categorie alzerà anche il livello tecnico. Impossibile continuare a fare un mercato in Lega Pro in cui si chiede solo l'età di un calciatore, né il nome né le caratteristiche tecniche, e in cui ragazzi con cento partite sulle gambe non trovano squadra solo perché sono nati nel '95. Dobbiamo elevare la qualità del calcio italiano e questo passo va in quella direzione".