Pescara, Sebastiani: "La B può essere completata anche fra qualche mese. In piena sicurezza"

Arrivano alcune dichiarazioni a Tg8 Sport del presidente del Pescara Daniele Sebastiani in merito alla possibile ripresa del campionato cadetto: “Il torneo di B può essere completato anche tra qualche mese, ma in sicurezza. Non è giusto forzare i tempi. La priorità è la salute. Il protocollo sanitario della Figc è fatto benissimo. Non tutti i club cadetti, però, sono attrezzati per attuarlo. Servirà un’applicazione a scaglioni”.