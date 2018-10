Pescara, Sebastiani: "La classifica? Restiamo con i piedi per terra"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è visibilmente soddisfatto dopo la grande vittoria contro il Benevento che ha consentito al Pescara di volare in vetta alla classifica: "Abbiamo preso un gol su una punizione nostra data un secondo dopo al contrario altrimenti non abbiamo concesso nulla. Abbiamo preso due pali, Brugman ha fatto una partita da dieci cosi come tutta la squadra. I vecchietti del Pescara stanno facendo la differenza", riporta Tuttopescaracalcio.com.

Pescara primo in classifica: "Non guardiamo la classifica, noi dobbiamo continuare a giocare cosi poi tra 4-5 mesi vederemo dove siamo. E' un campionato difficile e dobbiamo stare sempre sul pezzo. E' giusto che il pubblico canti ma noi dobbiamo restare con i piedi per terra".

Su Machin: "Non compriamo i giocatori a caso. Non è che Leone fa tanti chilometri alla settimana per divertirsi, li fa per vedere i giocatori. Machin è un giocatore importanti. C'erano quattro accreditati stranieri a vedere il Pescara".