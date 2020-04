Pescara, Sebastiani: "Modello-Juve non applicabile. Spalmatura? Rovinerebbe due campionati"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Tuttob.com di come far ripartire il calcio quando finirà l'emergenza Coronavirus: “Tutti auspichiamo di tornare a giocare, non fosse altro perché significherebbe aver debellato la pandemia. Detto ciò dobbiamo attenerci ai dettami dei medici affinché non ci siano pericoli e alle disposizioni governative. In caso di stop definitivo, credo che non ci saranno strascichi legali, tenuto conto che ci troviamo ad affrontare un evento di portata eccezionale, ,ma ora però è prematuro parlarne. - continua Sebastiani parlando del taglio di stipendi e della spalmatura della B in due anni – Sul taglio servirà buonsenso da parte di tutti, c'è bisogno che ognuno di noi faccia qualcosa per salvaguardare il sistema calcio, altrimenti i contratti non potranno essere trovati. Bisognerà trovare la soluzione meno gravosa e non credo che il modello-Juve possa essere applicato indistintamente per tutti. Spalmatura? È l'unico punto su cui non sono in sintonia col presidente Stirpe. Il rischio è di rovinare due campionati anziché uno”.