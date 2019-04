© foto di Federico Gaetano

La sconfitta in casa dell’Ascoli e il rendimento altalenante della squadre nell’ultimo periodo starebbero facendo riflettere il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, già critico nei giorni scorsi con il tecnico Bepi Pillon. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport in caso di sconfitta contro il Perugia nel prossimo turno la posizione del tecnico potrebbe incrinarsi e la società decidere per l’esonero.